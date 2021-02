Von Julian Hans und Jakob Wetzel

Von der Tivolibrücke aus, dort, wo die Polizisten die Straße abgeriegelt hatten, war nur ein Meer aus Blaulichtern zu sehen. Krankenwagen und Polizeiautos standen an jenem Abend 1981 vor der Einfahrt in den Englischen Garten. Ringsum Trümmer. In der Fassade des Gebäudes an der Oettingenstraße 67 klaffte ein 18 Meter breites Loch. In dem ehemaligen Militärkrankenhaus befanden sich seit Anfang der Fünfzigerjahre die Redaktionen der Sender Radio Free Europe (RFE) und Radio Liberty (RL). So gewaltig sei die Explosion gewesen, dass sie noch bei ihr in Ramersdorf zu hören war, erinnert sich Gertrud Dumitrescu vierzig Jahre später.