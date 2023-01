Unbekannte sind am Wochenende in mindestens sechs Häuser und Wohnungen eingedrungen. In einem Fall überraschte eine Bewohnerin einen Täter.

In München ist es am Wochenende zu etlichen Wohnungseinbrüchen gekommen, das zuständige Kommissariat 53 prüft mögliche Zusammenhänge. Am Freitag gegen 19.30 Uhr war die Polizei von einer Frau in Zamdorf verständigt worden, die im Garten eines Nachbarhauses einen verdächtigen Mann mit Kapuze gesehen hatte. Die alarmierten Beamten stellten fest, dass ein Fenster gewaltsam geöffnet worden war und mehrere Zimmer durchsucht wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Am Sonntagabend meldete sich dann ein ebenfalls in der Nähe der Friedrich-Eckart-Straße und Nettelbeckstraße wohnendes Paar, das bemerkte, dass bei ihnen jemand über eine Balkontür im ersten Stock eingedrungen war, und zwar zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Dabei wurden Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.

Am Sonntag gab es dann zwei Einbrüche in ein Doppelhaus in Solln. Dort bemerkte eine 55-Jährige, dass während ihrer Abwesenheit zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr jemand über ein Balkonfenster im ersten Stock eingedrungen war und alle Zimmer durchsucht hatte. Auch dort fehlten Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei den Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass auch in die andere Hälfte des Hauses eingebrochen worden war, ebenfalls über ein Fenster im ersten Stock.

Bereits am Samstagabend wurde in eine Wohnung in Schwabing sowie in ein Haus in Pasing eingebrochen. In Pasing überraschte die Bewohnerin einen Täter, der daraufhin flüchtete.