Verfolgungsjagd durch München: Polizei nimmt Intensivtäter in Haft

Mit seinen jüngsten Einträgen in die Polizeiakten geht ein 16 Jahre alter Münchner nun auf die 100 zu. Gegen den Intensivtäter wird seit neuestem wegen Gaststätten-Einbruch, Auto-Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Weil wegen anderer Delikte ein Haftbefehl vorlag, wurde der Teenager gleich in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums behalten.

Der 16-Jährige war am Montag gegen zwei Uhr einer Streife aufgefallen, weil er mit einem Toyota auf der Garmischer Straße ohne Licht unterwegs war. Nach einer Verfolgungsjagd durch die Stadt, bei der der Jugendliche mehrmals über rote Ampeln sowie mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrbahn und teilweise auf dem Gehweg fuhr, wurde das Auto schließlich in der Nähe des Sendlinger Tors gestellt und der 16-Jährige überwältigt.

In dem Kleinwagen, dessen Schlüssel er zuvor in einer Gaststätte in Forstenried geklaut hatte, saßen noch drei ebenfalls polizeibekannte Kumpels im Alter von 14, 17 und 19 Jahren.