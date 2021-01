Von Stefan Galler

Im gesetzteren Alter kann man schon mal über seine Gewohnheiten nachdenken und den ein oder anderen Aspekt hinterfragen. So wie Peter Schilling. Der Musiker feiert an diesem Donnerstag seinen 65. Geburtstag und hat über die Entstehung seines neuen Albums ziemlich viel gegrübelt. Mit einem durchaus überraschenden Ergebnis: Seit 1979 sei er inzwischen in Studios beschäftigt, 13 Alben habe er für sich selbst produziert. "Jetzt war es an der Zeit, die Produktion abzugeben und Sounds zu kreieren, die aktuell gefragt sind."