Peter Probsts neuer Jugend-Roman spielt in einer Zeit der Zerrissenheit zwischen Ausbruchsfantasien und Angst. Ein Gespräch über die Zwänge der Siebzigerjahre, strenge Väter und ersten Sex.

Von Antje Weber, München

Vor zwei Jahren erfuhren die Leser, "Wie ich den Sex erfand" - damals erschien der erste autobiografisch grundierte Roman des Münchner Autors Peter Probst, der sich mit den Zwängen und Sehnsüchten einer Untermenzinger Jugend in den Siebzigerjahren auseinandersetzte. Im neuen Roman "Die wilde Wut des Wellensittichs" (Kunstmann Verlag) wird der junge Held 16 - und will den gerade erfundenen Sex endlich ausleben. Er stößt dabei allerdings, wie dieser so komische wie drastische Roman schnell deutlich macht, auf etliche Hindernisse.