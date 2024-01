Parkplatzbau bei Neubauten:174 Stellplätze - "zum Großteil leer"

Pro neuer Wohnung muss in München grundsätzlich auch ein Auto-Stellplatz gebaut werden. Doch das belastet die Umwelt, ist teuer - und, so finden manche, auch überflüssig. Sollte man die Regelung also kippen?

Von Sebastian Krass

Ihr Projekt "Loge" in Neuperlach ist bald schon fünf Jahre fertig, 174 Eigentumswohnungen hat Melanie Hammer mit ihrer BHB-Unternehmensgruppe neu gebaut, und dazu eine Tiefgarage mit 174 Stellplätzen. Manchmal, erzählt Hammer, habe sie oder jemand aus der Firma noch dort zu tun. "Und egal zu welcher Tageszeit wir dorthin kommen: Die Tiefgarage steht zum Großteil leer. Und das ist nicht die einzige riesige Garage, die wir gebaut haben und bei der das so ist." Bei einem Projekt in Haar sei es ganz ähnlich. "Die ganzen Stellplätze, die wir derzeit bauen müssen, brauchen wir so nicht", findet Hammer.