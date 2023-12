DER TAG IN MÜNCHEN

Gute Nachrichten aus München - jetzt auf Whatsapp Es ist Zeit für mehr positive Neuigkeiten im Alltag. Die Süddeutsche Zeitung hat deshalb einen neuen Kanal mit ausschließlich schönen und heiteren Nachrichten aus München und der Region gestartet. So können Sie ihn abonnieren.

Akuter Handlungsbedarf: Diese Brücken muss die Stadt dringend sanieren Welche Bauwerke in München betroffen sind - und was das für den Verkehr bedeuten könnte. (SZ Plus)

Alte Akademie: "Kein Interesse an einer Bauruine" Nach der Insolvenz von René Benkos Holding ist ungewiss, wie es bei dem vermeintlichen Vorzeigeprojekt weitergeht. Stadt und Freistaat sind alarmiert. Vielleicht könnte ein Anruf von OB Reiter bei einem Sozialdemokraten in Österreich helfen. (SZ Plus)

Krampuslauf: Wilde Horden ziehen durch die Stadt In zottelige Felle eingemummt, maskiert mit zähnefletschenden Fratzen aus Holz: Dutzende wilde Gesellen aus dem Alpenraum erschrecken am Sonntag die Münchnerinnen und Münchner - doch was hat es mit dem traditionellen Krampuslauf auf sich?

Was man beim Christbaumkauf beachten sollte Gut 150 Verkaufsstellen für die Bäumchen gibt es in München. Was kosten sie, wie pflegt man sie richtig - und welche nachhaltigen Alternativen gibt es? Zu Besuch bei einem, der sich auskennt.

WEITERE NACHRICHTEN

Amtsgericht München Wickie, Maja und das Lizenzrecht

Sonderpädagogisches Förderzentrum Schüler betreiben nachhaltigen Supermarkt

Neuperlach Räuber schießt Opfer ins Gesicht - Polizei fahndet nach Täter

Mittlerer Ring Raser flüchtet im Mietwagen vor Polizeikontrolle - drei Verletzte

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTRO-TIPP