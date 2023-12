Die Stadt muss in den kommenden Jahren zentrale und wichtige Brücken für den Auto- und Fußgängerverkehr sanieren. Denn das teils hohe Lebensalter und die permanent starke Belastung machen den Bauwerken zunehmend zu schaffen. Auf der Liste des Baureferats stehen unter anderem die Donnersbergerbrücke, die Hackerbrücke, die Wittelsbacherbrücke und die Thalkirchner Brücke am Tierpark. Der Stadtrat beschloss diese Woche deshalb ein Bauprogramm in zwei Paketen, das 20 Brücken und Unterführungen umfasst. Über Zeitraum und Kosten gibt es noch keine Angaben, da die jahrelangen Planungen meist noch am Anfang stehen.

Wie die Generalsanierung eines zentralen Bauwerks den Verkehr in der Stadt betreffen kann, zeigt sich gerade an der Ludwigsbrücke. 2019 begannen dort die ersten Arbeiten, die sich wegen Corona und Baustoffmangel verzögerten. Für die Tramlinie 17 ist die Trasse komplett gesperrt, für Autos und Lastwagen bleibt eine Fahrspur, die sich mäandernd an der Baustelle vorbeischlängelt. Für Fußgänger und Radfahrer wurde an beiden Seiten eine Behelfsbrücke errichtet. Ende 2024 soll die Ludwigsbrücke fertig werden, zwei Jahre später als geplant. Die Kosten sollen sich auf etwa 25 Millionen Euro belaufen.

Nicht jede Brücke in München wird so aufwändig zu sanieren sein wie die Ludwigsbrücke, die sich über die Isarinsel erstreckt und eigentlich aus zwei Bauwerken besteht. Doch bei zentralen Verbindungen sind die Arbeiten mit großem Aufwand und einem langen Zeitraum verbunden. Zudem müssen auch andere Vorhaben etwa für den öffentlichen Nahverkehr berücksichtigt werden. Da viele Brücken und Unterführungen nun in ein Alter kommen, in dem teils massive Schäden zu beobachten sind, will sich das Baureferat nicht Projekt für Projekt vornehmen, sondern in einem geordneten Programm eine Prioritätenliste abarbeiten.

Als Grundlage dient eine Untersuchung aller 630 Brücken und Unterführungen für Fußgänger, Radfahrer und den motorisierten Verkehr, die unter die Verantwortung der Stadt fallen. Die Prüfer vergaben dabei Noten, die etwas strenger ausfallen als in der Schule. Ein "Sehr gut" erstreckt sich auf den Bereich von 1,0 bis 1,4, die Bewertung "Gut" auf 1,5 bis 2,0. Brenzlig wird es bei Brücken schon ab der Note drei. Dann gilt der Zustand als "nicht ausreichend", ab 3,5 heißt es "ungenügend". Diese schlechten Zensuren bedeuten nicht gleich, dass Einsturzgefahr besteht, jedoch lässt sich daraus akuter Handlungsbedarf ableiten.

Die Notwendigkeit von Instandhaltung und Sanierung sei "exponentiell angestiegen"

Durchgefallen sind beim Brückentest vier Fußgängerbrücken. Bei drei von ihnen muss das Holztragewerk ersetzt werden. Der prominenteste Sanierungsfall ist die historische Mariannenbrücke, über die Fußgänger vom Lehel auf die Praterinsel kommen. Weitere 23 Brücken erhielten die zweitschlechteste Note, doch nicht alle müssen umgehend angepackt werden. Zum Bauprogramm mit 20 Brücken gehört jedoch die Tierparkbrücke, von deren Sanierung sich die SPD zudem eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs erhofft. "Ein Minibus über die Thalkirchner Brücke würde endlich die Stadtteile Thalkirchen und Untergiesing-Harlaching verbinden. Das wäre eine echte Verbesserung für die Menschen vor Ort", sagte Stadtrat Andreas Schuster.

Bisher geht das wegen der zu engen Fahrspuren nicht, doch Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) macht in ihrer Beschlussvorlage Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Das Tragewerk erlaube eine Verbreiterung von 5,6 Metern, schreibt sie. Das reiche für einen Minibus und wohl sogar auch für eigene Radwege über die Brücke.

Dass die Brücken und Unterführungen gerade jetzt in den Fokus der Ingenieure und Statiker rücken, liegt an deren Alter und der stets steigenden Belastung insbesondere auch durch den Schwerverkehr. Die Notwendigkeit von Instandhaltung und Sanierung sei zuletzt "exponentiell angestiegen", heißt es aus dem Baureferat. Auch das Tausalz gegen Eis und die Belastung der Luft mit Kohlenstoffdioxid trügen dazu bei. Zu den häufigsten Schäden gehören Spurrillen, Abrieb und Risse bei den Fahrbahnbelägen, undichte Übergangskonstruktionen und Rost bei Stahlbauteilen.