„Er öffnete die Tür. Und da stand sie“

Andrea W., 51, mit Walter: "Als ich 28 Jahre alt war, habe ich in einer Beamtenwohnung in Neuhausen gewohnt. Rechts neben mir wohnte ein Nachbar, den ich nicht kannte, und der an Silvester eine riesige Party veranstaltete. Die Tür war ausgehängt, mehr als 30 Menschen tanzten in der Wohnung. Ich wollte am nächsten Morgen in den Gottesdienst gehen, streifte mir etwas über meine Schlafklamotten und ging wütend zu ihm. Ich wusste nicht, wie der Wohnungsinhaber aussah und ging verärgert in meine Wohnung zurück.

Keine zwei Minuten später klingelte es. Vor mir stand ein junger Mann mit zwei Sektgläsern. Ich fuhr ihn an, dass ich aufgrund der Ruhestörung die Polizei rufen werde. Die lapidare Antwort: „Die steht schon vor dir!“ Er war selbst Polizist, lud mich dann zur Feier ein und ich nahm an.

Dort lernte ich Walter kennen, den WG-Genossen eines Schulkameraden des Gastgebers. Wir saßen in der Küche auf dem Boden und redeten noch, da war die Party längst vorbei. Seit 21 Jahren sind wir nun verheiratet, wir haben zwei Kinder. Mein Mann wohnte jahrelang knapp 50 Meter entfernt. Ohne die laute Silvesterparty hätten wir uns wohl nie kennengelernt."