Eine Frau und ihre Tochter verschwinden. Bis heute gibt es keine Spur zu ihnen, doch nun ein erstes Urteil: Das Landgericht München I verurteilte am Dienstag den Ehemann der Frau wegen Totschlags in zwei Fällen zu einer Haftstrafe von 14 Jahren und 6 Monaten.

Damit fand am Dienstag nach vier Monaten der sogenannte Mordprozess ohne Leichen sein Ende, der einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle Münchens der vergangenen Jahre aufarbeitete. Im Juli 2019 verschwanden Maria G. und ihre Tochter Tatiana aus ihrer Wohnung in Ramersdorf. Ehemann Roman H. sagte der Polizei, die Frauen hätten im PEP in Neuperlach einkaufen gehen wollen und seien nicht zurückgekehrt. Nach den beiden wurde aufwändig gefahndet - ohne Erfolg. Eine Woche nach ihrem Verschwinden wurde H. festgenommen.

Ihm warf die Staatsanwaltschaft vor, Maria G. in der Wohnung im Streit getötet haben. Anschließend soll er seine damals 16 Jahre alte Stieftochter Tatiana heimtückisch ermordet haben, um die andere Tötung zu verdecken. Die Staatsanwaltschaft wertete das als Mord sowie Totschlag und forderte er eine lebenslange Haftstrafe. Als zentrale Indizien gelten ihr Blutspuren in der Wohnung; ein eindeutiges Tatmotiv fand sie nicht.

H. indes bestritt die Tat von Anfang an. Das Blut stamme von einem Streit der beiden Frauen, bei dem sie sich gegenseitig verletzt hätten, sagte er. Zu Beginn des Prozesses gab H. an, dass zumindest seine Ehefrau noch lebe. Näher ausführen könne er das in der Öffentlichkeit aber nicht, denn sonst sei das Leben der beiden in Gefahr. Seine Verteidiger forderten, H. freizusprechen.

Das Gericht entschied am Dienstag: "Nach der Beweisaufnahme sind wir überzeugt, dass die beiden Frauen tot sind." Der Angeklagte nahm das Urteil regungslos entgegen.