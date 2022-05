Von Martin Bernstein

Nächtlicher Großeinsatz für die Münchner Polizei: Am Mittwochabend gegen 22 Uhr sind im Stadtteil Milbertshofen mehrere Schüsse auf offener Straße gefallen. Anwohner alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden im westlichen Teil der Keferloherstraße zwischen Schleißheimer und Riesenfeldstraße einen Mann mit einer Schussverletzung am Fuß. In der Nähe entdeckten die Polizisten eine Patronenhülse, die aus einer Schusswaffe abgefeuert worden war.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch genauso unklar wie die Richtung, in die der oder die Täter flohen. Mit zahlreichen Streifenwagen durchkämmte die Polizei die Gegend zwischen BMW-Werk und U-Bahnhof Milbertshofen. Ein Hubschrauber war nicht im Einsatz.

Der Angeschossene zeige sich wenig kooperativ und rede bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat offenbar Hinweise, dass es sich möglicherweise um einen fehlgeschlagenen Drogendeal gehandelt haben könnte.