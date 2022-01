Bei einem Überfall in Milbertshofen ist ein 17-Jähriger am Donnerstagabend durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Jugendliche in einem Krankenhaus und außer Lebensgefahr. Die unbekannten Täter seien auf der Flucht.

Die Einsatzkräfte waren am Donnerstag gegen 18.30 Uhr alarmiert worden. Als sie in der Wohnung in Milbertshofen ankamen, entdeckten sie den verletzten 17-Jährigen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sei von vier oder fünf Personen überfallen worden, erst hätten ihn die Unbekannten attackiert, dann sei ihm in den Oberkörper geschossen worden.

Die Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern läuft. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Kommissariat 11 übernommen, die Münchner Mordkommission.