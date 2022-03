In diesem Park am Korbinianplatz in Milbertshofen kam es zu dem gewalttätigen Streit zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden, in dessen Folge der 18-Jährige starb.

Bei einer Schlägerei in Milbertshofen war am Montag ein 18-Jähriger getötet worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 16-Jährigen.

Von Joachim Mölter

Im Fall des am Montag in Milbertshofen getöteten 18-Jährigen haben die Ermittler der Mordkommission einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen verhaftet. Der bereits polizeibekannte Schüler wurde am Dienstagnachmittag an seinem Wohnort im Münchner Norden verhaftet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet. Der 16-Jährige sollte im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet.

Das 18 Jahre alte Opfer war bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden am Korbinianplatz so schwer verletzt worden, dass er noch am Abend im Krankenhaus starb. Zudem wurde ein 15-Jähriger schwer verletzt, bei ihm besteht keine akute Lebensgefahr. Weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen will die Polizei bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mitteilen.