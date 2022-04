Mehrere Anwohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Es soll sich um dasselbe Apartment handeln, in dem Mitte Januar einem 17-Jährigen in den Bauch geschossen wurde.

Eine Explosion in einer Wohnung in Milbertshofen gibt der Polizei noch Rätsel auf. Gegen drei Uhr morgens am Dienstag wurden mehrere Anwohner durch einen lauten Knall aus einem Apartment im Erdgeschoss an der Milbertshofener Straße aus dem Schlaf geschreckt. Sie informierten den Notruf, sofort machten sich zehn Streifen und die Feuerwehr auf den Weg. Diese bemerkten eine zerstörte Scheibe und Schäden im Inneren, aber kein Feuer. Der 65-jährige Bewohner habe die Wohnung unverletzt verlassen können.

Nach SZ-Informationen soll es sich dabei um die Wohnung handeln, in der Mitte Januar einem 17-Jährigen in den Bauch geschossen worden war. Drei junge Männer sitzen deswegen in Haft. Ob die Detonation vorsätzlich oder fahrlässig verursacht wurde, ob es sich um einen technischen Defekt oder Unfall handle, werde noch ermittelt. Denkbar sei auch, dass etwas von außen hineingeworfen wurde. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 089/29 10-0 zu melden.