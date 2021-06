In München wird es ab diesem Mittwoch weitere Corona-Lockerungen geben: Die Maskenpflicht unter freiem Himmel in der Innenstadt wird aufgehoben. Einen entsprechenden Beschluss traf der Stab für außergewöhnliche Ereignisse am Dienstag. Bislang galt die generelle Maskenpflicht in einem gekennzeichneten Bereich der Altstadt zwischen 9 und 21 Uhr.

Ebenfalls ab Mittwoch wird das Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum gelockert: In der Innenstadt-Fußgängerzone und auf dem Viktualienmarkt wird es aufgehoben, auf dem Gärtnerplatz und auf dem Wedekindplatz ist dann von 20 Uhr (bisher 18 Uhr) bis 6 Uhr der Konsum von Alkohol untersagt. "Angesichts sinkender Inzidenz und steigender Impfquote können wir diese weiteren Schritte hin zu mehr Normalität im Alltag guten Gewissens gehen," sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in der Stadt weiter: Sie lag am Dienstag bei 21,2. Das entspricht der Zahl neuer Coronavirus-Infektionen, die innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner registriert wurden. Statistisch betrachtet stecken 100 Erkrankte 67 andere Menschen an - die Verbreitung des gefährlichen Krankheitserregers verlangsamt sich also zusehends.