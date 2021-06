Missglückter Raub endet in Schlägerei am Stachus

Polizei in München

Ein Unbekannter will einem 16-Jährigen mit Gewalt seine Ohrringe abknöpfen - dann spielen sich in der Münchner Innenstadt Szenen wie in einem mittelguten Western ab.

Es muss ein bisschen wie im mittelguten Wildwestfilm gewesen sein: Eine Schlägerei? Da haut man einfach mal zu, ohne zu wissen, worum es genau geht. In einer größeren Menschenansammlung am Münchner Stachus trug sich das am Montagabend vor einer Woche zu.

Angefangen hatte alles damit, dass ein Unbekannter, nach dem jetzt gefahndet wird, einem 16-Jährigen mit Gewalt die Ohrringe abknöpfen wollte. "Ein größerer Tumult" war die Folge, wie ein Polizeisprecher es am Dienstag formulierte. Am Ende konnten die Beamten einen 21- und einen 22-Jährigen ermitteln, die sich gegenseitig körperlich traktiert hatten. Das Opfer der versuchten räuberischen Erpressung war auch noch da. Nur der etwa 20-jährige Ohrring-Dieb in spe, der war verschwunden.