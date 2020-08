Jedes Jahr kommen hier mehr als 2000 Babys zur Welt - aber nicht mehr lange. Die Frauenklinik in der Maistraße.

Dörfliche Ruhe, teure Luxuswohnungen, eine Autowerkstatt, in der Amazon-Prime eine Serie drehte - und am Nordende die traditionsreichste Frauenklinik Münchens. Was die Maistraße über den Wandel der Stadt erzählt.