Die Deutsche Bahn rechnet wegen des angekündigten Streiks der Lokführer mit Auswirkungen auch auf den Münchner S-Bahn-Verkehr. Erste Beeinträchtigungen erwartet sie einer Mitteilung zufolge bereits von Dienstagabend, 23 Uhr, an. Diese würden bis in die Nacht von Freitag auf Samstag andauern. Genauere Informationen zum Notfahrplan will die Bahn im Laufe des Montags bereitstellen. Aktuelle Informationen seien in der App München Navigator oder auf www.s-bahn-muenchen.de/aktuell verfügbar.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder aufgerufen, von Mittwochmorgen, 2 Uhr, bis einschließlich Freitagabend, 18 Uhr, deutschlandweit die Arbeit niederzulegen. Damit will die GDL den Zugverkehr in dieser Tarifrunde erstmals mehrere Tage am Stück lahmlegen. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagabend an, gegen den Streik einen Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einzureichen. Sie hält den Streik für "überflüssig" und "rechtlich nicht zulässig".

Die Bahn war der Gewerkschaft am Freitag mit einem neuen Angebot entgegengekommen, das auch die Kernforderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden berücksichtigte. Die GDL nannte das Angebot substanzlos und warf der Bahn vor, den Weihnachtsfrieden nicht genutzt zu haben, um ein Streiks durch ein verhandlungsfähiges Angebot entgegenzuwirken.