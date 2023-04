Gereizte Stimmung herrscht derzeit auf dem LMU-Campus an der Oettingenstraße.

Von Sebastian Krass

Ein Fachbereich stellt sich gegen einen seiner Professoren: Das Institut für Kommunikationswissenschaft (IfKW) an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hat sich von seinem Journalistik-Professor Michael Meyen distanziert, der im März Herausgeber der Corona-Leugner-Publikation Demokratischer Widerstand geworden ist. Die Professorinnen und Professoren nähmen das "mit Erstaunen und Sorge" zur Kenntnis, heißt es in einer Stellungnahme, die am Samstag auf der Homepage des IfKW veröffentlicht wurde.