Es ist laut, eng und oft unheimlich: Den Weg durch den Tunnel zur S-Bahn-Station Leuchtenbergring dürften die allermeisten Menschen als Zumutung empfinden. Doch im Zusammenhang mit einem großen Neubauprojekt ist Besserung in Sicht, und zwar über einen Steg, der zum Bahnsteig führen soll. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses deutlich, als es um ein neues 60 Meter hohes Bürogebäude ging, das die Hypovereinsbank (HVB) auf einem bisher brachliegenden Grundstück an den Gleisen errichten will.