Wie man in Corona-Zeiten eine Bombe entschärft

Bei S-Bahn-Bauarbeiten in Laim wurde womöglich eine Fliegerbombe gefunden. Am kommenden Sonntag soll sie entschärft werden - doch das wird kompliziert.

Wie organisiert man eine Evakuierung in Zeiten von Corona? Mit dieser Frage muss sich derzeit der städtische Krisenstab beschäftigen: Bei den Bauarbeiten zur S-Bahn-Stammstrecke in Laim gibt es den Verdacht auf Fund einer Fliegerbombe, die vermutlich entschärft werden muss. Dies berichtete der Leiter des städtischen Krisenstabs, Wolfgang Schäuble, am Mittwochmorgen dem Stadtrat.

Um die Entschärfung sicher über die Bühne zu bekommen, müssen 2500 Menschen ihre Wohnungen verlassen, davon etwa 300 Seniorinnen und Senioren; auch ein Wohnheim, in dem 20 Menschen mit Behinderung leben, wäre betroffen. "An sich ist das eine kleinere Evakuierung, die auch sonst nicht besonders herausfordernd ist", sagte Schäuble. Die Corona-Umstände hingegen machten es "ein bisschen ungemütlich". Zum einen soll es für die Menschen die größtmögliche Sicherheit geben, zum anderen soll der Zugverkehr möglichst wenig gestört werden.

Inzwischen hat der Krisenstab in Absprache mit dem Freistaat einen Tag festgelegt. Am Sonntag, 3. Mai, sollen Evakuierung und Entschärfung über die Bühne gehen. Für Menschen, die etwa auch bei Regen nirgendwo anders unterkommen können, soll die Olympiahalle geöffnet werden, berichtete Schäuble. Dort sei genug Platz, um Sicherheitsabstände einzuhalen. Das Kreisverwaltungsreferat arbeite mit der Olympiapark GmbH an den nötigen Auflagen. Es soll auch Busshuttles geben, die nur mit Mund- und Nasenschutz betreten werden dürfen.