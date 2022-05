Im Sommer 1972 kümmerte sie sich im Dirndl um die VIPs der Olympischen Spiele, vier Jahre später feierte sie prunkvolle Hochzeit in Stockholm. Doch bei ihrem Besuch in München geht es Königin Silvia von Schweden um etwas anderes.

Von Sabine Buchwald

Vor 50 Jahren war München Olympia-Stadt. Im Sommer 1972 traf sich hier die Welt, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Vor 50 Jahren begegnete hier die Olympia-Hostess Silvia Sommerlath ihrem späteren Mann Kronprinz Carl Gustaf. Vier Jahre später machte er sie mit einer prunkvollen Hochzeit in Stockholm zur Königin. Mit München verbindet Ihre Majestät Königin Silvia von Schweden viel: Hier war sie auf dem Sprachen- und Dolmetscherinstitut, hier kümmerte sie sich im hellblauen Dirndl um die VIPs der Olympischen Spiele.

50 Jahre später, an einem ungewöhnlich warmen 20. Mai, steht sie in einem Konferenzzimmer des Hotels Bayerischer Hof vor klickenden Kameras. Sie ist gekommen, um über Demenz zu sprechen, eine Krankheit, die sie selbst mit ihrer Mutter erleben musste, und sie soll auch über ihre Monate als Olympia-Hostess erzählen. "Eine großartige, unglaublich intensive Zeit", wird sie später dazu sagen.

Schmal wirkt die Königin, die inzwischen 78 Jahre alt ist. Sie trägt flache Ballerinas, eine schwarze Hose zu einer hellen, kurzen Jacke im typischen Chanel-Stil und Perlen um den Hals. Ihr Lächeln ist so breit, still und einnehmend, wie man es von unzähligen Bildern aus den vergangenen fünf Jahrzehnten kennt. Sie bekommt Blumen in die Hand gedrückt, für die sie sich mit wenigen Worten und eben diesem Lächeln bedankt, das so vielsagend wirkt. Wer so zugewandt reagiert, kann nichts falsch machen in der Öffentlichkeit. Das ist allerhöchste Königinnen-Kunst. Auf Fragen zu den vereinbarten Themen aber weiß sie Warmherziges und Kluges zu antworten.

Der Münchner Presseclub hat diese Konferenz organisiert. Es war im Vorfeld pro forma um Fragen gebeten worden, direkt durfte die Königin nicht angesprochen werden. Wie es um die Ehe ihrer ältesten Tochter steht? Das tut an diesem Freitagnachmittag nichts zur Sache. Der Anlass für die Reise nach München ist eine Spendengala und ein Konzert am Samstagnachmittag für Demenzkranke und ihre Angehörigen im Alten Rathaus. An der Seite von Silvia ist Désirée von Bohlen und Halbach, die in München lebende Nichte des schwedischen Königs und Gründerin des Vereins Desideria Care, der sich für Aufklärung über Demenz einsetzt, diese Krankheit enttabuisieren und Betroffenen helfen will.

Detailansicht öffnen Die schwedische Königin Silvia (r) im Hotel Bayerischer Hof mit Desiree von Bohlen und Halbach, die in München lebende Nichte des schwedischen Königs und Gründerin des Vereins Desideria Care. (Foto: dpa)

Woran aber erinnert sich Silvia von Schweden, wenn sie an die Sommerspiele 1972 denkt? Sie beginnt völlig akzentfrei mit überraschend tiefer Stimme zu erzählen. Dass sie als Kind in Heidelberg aufwuchs, zehn Jahre in Brasilien lebte und jetzt schon seit fast 50 Jahren in Schweden wohnt, hört man nicht.

Schon drei Monate vor Beginn der Spiele sei sie als Hostess in die Organisation eingebunden gewesen, sagt sie. Die vielen hundert Hostessen mussten vorbereitet und eingearbeitet werden. 14 Sprachen seien vertreten gewesen, zusammen mit einer Kollegin war sie verantwortlich für deren Einsatz in und um das Olympiagelände. Silvia fasst die Arbeit an dem Einsatzplan so zusammen: "Wir haben das mit vielen, vielen Zetteln gemacht, die an den Wänden unserer Räume hingen." Und betont: "Es gab ja damals noch keine Computer."

Nach dem Attentat am 5. September sei das alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen, erzählt die Königin. Sie war inzwischen zur persönlichen Assistentin von Willi Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), aufgestiegen. In dessen Auftrag brachte sie einem angeschossenen Hubschrauberpiloten einen Farbfernseher mit Genesungswünschen ins Krankenhaus.

Die Begegnung mit diesem verwundeten Helden sei ihr sehr ans Herz gegangen, sagt Silvia. Einen Platz darin hatte sich zu dieser Zeit schon ihr späterer Mann erobert. Der hatte ihr bei der Arbeit im VIP-Bereich über die Schulter gesehen - mit einem Fernglas. Dieser etwas skurrilen Art von Distanzwahrung sei sie mit Lachen begegnet, erzählt die Monarchin. Da habe es bei ihrem Carl Gustaf "klick" gemacht.

Sich an solche Anekdoten aus der Vergangenheit zu erinnern, können demenzkranke Menschen oft nicht mehr, betont Silvia und schlägt den Bogen zu ihrem eigentlichen Anliegen für ihre Reise nach München. "Wir alle müssen lernen, mit Demenz umzugehen." Die Krankheit sei so häufig wie Krebs. Für sie sei es eine schreckliche Erfahrung gewesen, die eigene Mutter so hilflos zu sehen, sagt die Monarchin und erzählt, dass die Mutter ihr Zimmer nicht verlassen wollte. Wie sich herausstellte, wegen eines grün-blauen Teppichs. "Sie hat ihn als Abgrund gesehen."

Für Pfleger ("Sie sind die Brücke zur Erinnerung der Patienten"), Krankenschwestern und auch Ärzte hat die Königin unter dem Namen "Silviahemmet" 1996 eine Stiftung und ein Ausbildungsprogramm gegründet. Sie sei eigentlich eher bescheiden, sagt sie. "Aber ich wollte mit meinem Namen den Menschen, die sich um Demenzkranke kümmern, einen Status geben."