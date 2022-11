Polizeibeamte stehen am 7.11.22 neben Klimaaktivisten, die sich am Karlsplatz in der Innenstadt auf die Fahrbahn geklebt und somit die Straße blockiert haben.

Die Mitglieder der Gruppierung "Letzte Generation" blockierten am Montag erneut den Verkehr am Karlsplatz und mussten von der Polizei losgelöst werden. Die Androhung einer Haftstrafe schrecke sie nicht ab, ließen die Aktivisten verlauten.

Klimaaktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben am Montagmorgen erneut den Verkehr rund um den Stachus in München blockiert. Gegen 9.30 Uhr wurden die Beamten der Polizei München über die Blockade der Fahrspuren in nördliche Richtung informiert. Es kam zu Stau rund um den Verkehrsknotenpunkt.

Sofort wurden mehrere Streifen mit rund 30 Beamten zum Karlsplatz geschickt. Dort wurden fünf Personen angetroffen, die auf der Fahrbahn saßen und von denen sich drei mit jeweils einer Hand auf der Straße angeklebt hatten. Nachdem einige Maßnahmen getroffen wurden, um den Verkehr rund um den Karlsplatz für den Verkehr zu sperren, wurden die Aktivisten von den Beamten vom Asphalt losgelöst.

Gegen 11.00 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Aktivisten wurden zur Identitätsfeststellung und weiteren polizeilichen Sachbearbeitung ins Polizeipräsidium gebracht. Sie werden wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

In einer Pressemeldung gaben die Aktivisten im Anschluss bekannt, dass sie von den angedrohten 30 Tagen Haft, die für die Verkehrsbehinderungen derzeit von der Politik ins Spiel gebracht werden, unbeeindruckt bleiben. So wurde die 18-jährige Schülerin Maria Braun zitiert, die an dem heutigen Protest am Stachus zu den Aktivisten gehörte, mit den Worten: "Mein Leben und das Leben meiner ganzen Generation steht auf dem Spiel! Ich kann gar nicht anders, als jetzt Widerstand zu leisten. (...) Wenn ich eingesperrt werde, müsst ihre meinen Platz auf der Straße einnehmen!"