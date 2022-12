Von Agnes Striegan

Vorsichtig schiebt Maria den kleinen Eisbären in die Röhre. Er muss geröntgt werden, es scheint, dass er sich an einem Vorder- und einem Hinterbein verletzt hat. Und tatsächlich, als Maria kurz darauf die Aufnahme an den Leuchtbildschirm pinnt, sieht sie: Beide Beine gebrochen. Was jetzt?