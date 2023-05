In ihrer ersten Fernsehserie erzählt die Münchner Kinoregisseurin Caroline Link von psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen - und wie ihnen von einer Therapeutin und einem Therapeuten geholfen wird. "Safe" ist in der ZDF-Mediathek abrufbar, am Mittwoch, 24. Mai, wird die erste Episode im Kinosaal des "Shaere" in Neuperlach aufgeführt. Link wird bei der Vorstellung anwesend sein, im Anschluss ist ein Gespräch über Wege zur Unterstützung für psychisch belastete Kinder und Jugendliche geplant. Denn das Thema betrifft viele: Etwa 18 Prozent der Heranwachsenden in Deutschland sind psychisch auffällig, gleichzeitig ist das Hilfesystem überlastet. Eine Expertinnenrunde berichtet und diskutiert darüber, wie man Kinder stärken kann und welche Präventionsmöglichkeiten es gibt. Um Anmeldung (anmeldung@kindergesundheit.de) wird gebeten.

Safe, Vorführung und Gespräch, Mi., 24. Mai, 18 Uhr, Shaere, Fritz-Schäffer-Str. 9