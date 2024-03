Von Michael Kläsgen und Sebastian Krass

Signa Prime Selection AG, so heißt die Sparte, in der René Benko und seine Manager einst viele edle Immobilienprojekte in besten Lagen versammelt haben. Wie der gesamte Signa-Konzern ist auch die in Innsbruck ansässige Prime Selection in Schieflage geraten. Sie steckt in einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und will ihre Immobilien zu Geld machen.