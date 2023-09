Zu den unverwechselbaren Kennzeichen der bayerischen Politik gehört das Phänomen, dass Politik und Satire praktisch nicht voneinander zu trennen sind. Selbst Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht aus seinen humoristischen Ambitionen ja keinen Hehl. Nicht von ungefähr antwortete kürzlich in Landshut ein Bierzeltbesucher auf die Reporterfrage, wie er Söders Wahlkampfrede so fand, dass in letzter Zeit eigentlich nur Monika Gruber noch witziger gewesen sei. Allerdings dient der Humor Söder - und ironischerweise auch der professionellen Komödiantin Gruber - meistens halt doch nur der politischen Abgrenzung. Und damit in den Augustinerkeller, wo der Humor am Montagabend endlich mal wieder seine nobelste Aufgabe erfüllen darf.