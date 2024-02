Die Nachfrage sei "überwältigend" gewesen, teilt der Veranstalter Live Nation mit. Deswegen gibt der US-Popsänger und Schauspieler Justin Timberlake am Donnerstag, 22. August 2024, ein Zusatzkonzert in der Münchner Olympiahalle. Ursprünglich war auf seiner "The Forget Tomorrow World Tour" ein Termin am Mittwoch, 21. August, angesetzt.

Die fünfte Tour des mehrfachen Grammy-Gewinners ("Cry Me a River", "What Goes Around ... Comes Around"), der schon als Kind im amerikanischen Fernsehen im "Mickey Mouse Club" bekannt geworden ist und später mit der Boygroup N'Sync, soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden.

Timberlake wird dann auch die Songs seines sechsten Albums "Everything I Thought I Was" vorstellen, das am 15. März erscheint. Gerade ist schon die Single "Drown" herausgekommen. Auch in zwei anderen deutschen Tour-Städten wird der Musiker jeweils Zusatz-Shows spielen, in Berlin zusätzlich zum 30. Juli am 31. Juli) und in Köln außer am 25. August auch am 26. August.

Tickets für die Zusatzkonzerte gehen am Freitag, 1. März, um 10 Uhr in den Vorverkauf.