Als Irene Miziritska die Bühne betritt, ist alles schon gesagt, könnte man meinen. Politiker haben ihre Solidarität mit Israel bekundet und dessen Vorgehen im Gazastreifen verteidigt, der US-Generalkonsul zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Dann aber geht Irene Miziritska ans Mikro, sie ist Mitglied der "Werteinitiative jüdisch-deutsche Positionen". Vor ihr wehen viele israelische Fahnen, Menschen halten Plakate mit Fotos der Hamas-Geiseln in Händen, und die junge Frau sagt, dass sie eigentlich in einem Hörsaal der Uni in Be'er Sheva sitzen sollte, Münchens israelischer Partnerstadt. Von ihrem Auslandssemester blieben nur zwei Wochen. In der ersten Woche fröhliches Feiern, in der zweiten Raketenalarm, Bunker, Tränen. Das Erste, was sie von ihrer Uni mitbekommen habe, war ein Trauerschreiben, darin die Namen von Studierenden und Professoren, Opfer des Hamas-Massakers am 7. Oktober. Insgesamt 23 Namen liest sie vor. "Wir sind uns auf dem Campus nicht begegnet und wir werden es auch nicht mehr."