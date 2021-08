Von Joachim Mölter

Dass die drei Jugendlichen den Polizeibeamten auffielen, verwundert nicht: Sie wanderten gegen 3.45 Uhr nachts "augenscheinlich stark alkoholisiert" die Wittelsbacherstraße entlang. Shirts trugen sie nicht. Eher aus Fürsorge hätten die Beamten das Trio angesprochen, teilte die Münchner Polizei mit. Weshalb einer der drei daraufhin sofort die Flucht ergriff, sei noch nicht geklärt.

Der Schüler schlug sich in die Büsche bei der Corneliusbrücke - und die Polizisten hörten, wie jemand ins Wasser fiel: Der Jugendliche wurde von der Strömung der Isar weggetrieben.

In seinem Unglück hatte er Glück: Rettungskräfte entdeckten ihn am Rand des Isarkanals auf der Höhe der Ludwigsbrücke, der 15-Jährige klammerte sich an Äste. Auch das zugeworfene Seil konnte er festhalten, so dass ihn die Einsatzkräfte aus dem Fluss ziehen konnten.

Sie brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus, wo nur eine leichte Unterkühlung festgestellt wurde - und knapp unter ein Promille beim Alkoholtest. Der junge Münchner wurde seiner Mutter übergeben.