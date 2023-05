Nach dem Mord wurden monatelang am Tatort an der Isar Blumen abgelegt. Heute gibt es die Gedenkstätte nicht mehr.

Am 28. Mai 2013 wird Domenico Lorusso auf einem dunklen Radweg in München von einem Unbekannten erstochen. Der Täter - ein Phantom. Doch mit modernsten kriminalistischen Methoden bekommt es nun Konturen.

Von Martin Bernstein und David Costanzo

Ein Verbrechen buchstäblich aus dem Nichts. Ein Fahrrad fahrendes junges Paar an einem lauen Vorsommerabend Ende Mai an der Isar, ein Fußgänger, der die junge Frau anspuckt, ihr Freund, der ihn zur Rede stellen will - und der wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Stichverletzungen sterben wird. Ein Täter, der im Dunkel einer Mainacht verschwindet, seelenruhig, ohne Hast, wie Zeugen sich erinnern. Ein Mörder auf freiem Fuß. Ein Phantom.