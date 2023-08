Die Mobilitätsmesse findet zum zweiten Mal in München statt. Programm, Sperrungen, Service: Was Besucher und Anwohner wissen müssen.

Von Andreas Schubert

Seit diesem Mittwoch läuft der Aufbau für die zweite IAA Mobility in München, die vom 5. bis 10. September stattfindet. Die Messe ruft schon vorab viele Kritiker auf den Plan. Dabei ist sie längst keine reine Automesse mehr. Vielmehr widmet sie sich allen möglichen Formen der Mobilität - das zeigen allein schon die vielen Aussteller, die Fahrräder oder E-Bikes im Programm haben. Bei der ersten Münchner IAA im Jahr 2021 kamen 400 000 Besucher. Und auch diesmal rechnen die Messe München und der Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter mit einem großen Andrang. Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte.

Wo findet die IAA Mobility statt?

Die Messe ist aufgeteilt in zwei Bereiche mit verschiedenen Laufzeiten. Auf dem Messegelände in Riem trifft sich das Fachpublikum von Dienstag, 5., bis Freitag, 8. September zum "IAA Summit", gleichzeitig findet dort ein mehrtägiges Konferenz-Programm ("IAA Conference") statt. Der Summit richtet sich an Branchenvertreter aller Mobilitätsbereiche, ist aber auch für Nicht-Fachleute zugänglich.

Im Stadtzentrum findet von Dienstag, 5., bis Sonntag, 10. September, wieder der "Open Space" auf verschiedenen Plätzen statt. Namentlich sind das Königsplatz, Hofgarten, Ludwigstraße und Odeonsplatz, Residenzhöfe, Wittelsbacherplatz, Marienplatz und Max-Joseph-Platz.

Kostet die IAA Eintritt?

Der Zugang zum Open Space ist kostenlos. Für das Messegelände müssen Besucher Tickets kaufen. Das Tagesticket für den Summit kostet 175 Euro. Zwei Tage kosten 345 Euro, ein Dauerticket 495 Euro. Schüler, Studenten, Auszubildende und Teilnehmer an Freiwilligendiensten zahlen pro Tag 59 Euro, für zwei Tage 109 Euro. Wer jeweils noch vier Euro drauflegt, bekommt ein "Go Green Ticket" und unterstützt damit Klimaschutzprojekte. Die Nutzung des ÖPNV ist für die Zonen M-6 am Besuchstag inklusive.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Open Space ist vom Dienstag, 5., bis Samstag, 9. September, jeweils von zehn bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 10. September, nur bis 17 Uhr. Der IAA Summit ist vom Dienstag, 5., bis Freitag, 8. September, von jeweils neun bis 18 Uhr geöffnet.

Können Besucher Fahrzeuge testen?

Verschiedene Hersteller bieten Fahrten mit emissionsfreien Autos an. Im Apothekenhof starten Testfahrten von Mercedes-Benz, in der Galeriestraße die Anbieter BYD, Cupra, Lotus, Polestar und Volkswagen, am Königsplatz Ford, Honda, Lucid, Volta Trucks und Xpeng, in der Ludwigstraße/Schönfeldstraße Holoride und Smart, am Max-Joseph-Platz präsentiert sich BMW und am Wittelsbacherplatz sind Audi und Porsche zu finden.

Auf dem "Cycling & Micromobility Parcours" auf dem Messegelände können Fahrräder, E-Bikes, Lastenräder und Scooter auf einem geschlossenen Rundkurs getestet werden (Zutritt nur mit Eintrittskarte zum Gelände). Auf dem "Cycling Test Track" im Englischen Garten (IAA Open Space) können Besucher Fahrräder und E-Bikes auf zwei unterschiedlich langen Rundkursen ausprobieren. Die Räder werden auf den Standflächen der teilnehmenden Aussteller im Hofgarten und in der Ludwigstraße ausgegeben.

Alle Probefahrten sind kostenlos und vorab buchbar über die offizielle IAA-Mobility-App oder auch spontan am jeweiligen Messestand.

Was ist kulturell geboten?

Am Königsplatz finden vier hochkarätig besetzte Live-Konzerte statt. Wegen des begrenzten Raums müssen sich Besucher vorab auf der Homepage der IAA kostenlose Tickets sichern. Die gibt es solange der Vorrat reicht. Am 5. September treten die Bands Bruckner und Kytes auf. Am 6. September ist die Sängerin Elif im Rahmen der "EnBWHyperNight" zu hören. Am 7. September treten Levent Geiger und Leony auf. Am 9. September spielen Moss Kena und Glockenbach feat. ÁSDÍS. Der Einlass (nur mit gültigem Ticket) beginnt jeweils um 18.30 Uhr, die Konzerte beginnen um 20 Uhr, danach darf niemand mehr rein. Der Zutritt zu den Konzerten ist nur über die Luisenstraße möglich.

Am 8. September findet von 18 bis 20 Uhr "IAA After Work Party" mit der Arabella Radio Band statt.

Was gibt es für Familien mit Kindern?

Auf dem "Family Trail", einer auf den ganzen Open Space verteilten Schnitzeljagd, können Kinder sich spielerisch mit dem Thema Mobilität vertraut machen. Teilnahmekarten gibt es an den Infoständen.

Auf der Königsplatzbühne gibt es täglich ab zwölf Uhr ein Entertainment-Programm und allerlei Aktivitäten zum Anschauen, Hören und Mitmachen. Unter anderem stehen ein Lederhosen-Training, Breakdance-Performances, ein Beatbox-Workshop und mehrere "Gute-Laune-Konzertpartys" mit der Donikkl Crew und ihrer modernen Kindermusik auf dem Programm.

Am 9. September, 14 Uhr, findet der erste "Maskottchengipfel" statt. Die Initiative Blicki bringt das IAA-Maskottchen Liaa, den Berni vom FC Bayern und elf weitere bekannten Maskottchen auf der Königsplatzbühne zusammen, um gemeinsam das "Maskottchen-Manifest" für die Sicherheit der Kinder zu unterzeichnen. Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, ein Autogramm des jeweiligen Lieblingsmaskottchens zu ergattern.

Am 10. September, 15 Uhr, lädt Tobi Krell, alias "Checker Tobi", mit einer Mitmach-Show rund um Umwelt, Mobilität und Zukunft auf die Königsplatzbühne ein.

Welche Einschränkungen gibt es wegen des Open Space?

Bis zum 14. September wird ein Teil der Ludwigstraße zwischen Odeonsplatz und Schellingstraße für den Verkehr gesperrt. Anwohner dürfen die Straße aber zwischen 23 und neun Uhr befahren. Auch am Königsplatz gibt es Einschränkungen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft leitet die CityRing-Linien 58/68 über die Barer- und Schellingstraße um. Die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße, Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst und Amalienstraße können nicht bedient werden. Die Museenlinie 100 wird durch den Altstadtringtunnel umgeleitet, die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Amalienstraße, Von-der-Tann-Straße, Odeonsplatz und Königinstraße entfallen. Bei den Nachtbus-Linien N40, N41 und N45 entfallen die Haltestellen Odeonsplatz und Von-der-Tann-Straße.

Wird es eine Blue Lane geben?

Der Versuch, eine exklusive Spur für emissionsarme Fahrzeuge zu reservieren, hat sich 2021 als nicht wirklich erfolgreich erwiesen. Dieses Jahr wird es also keine Blue Lane geben. Die öffentlichen Veranstaltungsflächen in der Stadt und das Messegelände Riem sind aber mit einem Shuttlebus verbunden. Die Haltestellen am IAA Summit befinden sich am Eingang West und Eingang Nord. Die Haltestelle im IAA Open Space befindet sich an der Gabelsbergerstraße 35. Der Bus fährt vom 5. bis 8. September zwischen neun und 18 Uhr alle 15 Minuten.