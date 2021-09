Die Zahl der Elektro-Autos in der Stadt steigt, die Zahl der SUVs allerdings auch. Wie steht es um die Verkehrswende in München?

Von Lisa Sonnabend (Text und Daten) und Julian Hosse (Grafiken)

BMW präsentiert einen neuen SUV, Mercedes eine Business-Limousine, VW einen Multivan. Von Dienstag an, wenn die Internationale Automobil-Ausstellung IAA beginnt, steuern zahlreiche Autos mit viel PS nach München. Dabei will die Politik in der Stadt ja eigentlich das Gegenteil erreichen: Die Kraftfahrzeuge sollen weg aus dem Zentrum und die Stadt für die Bewohnerinnen und Bewohner lebenswerter werden. Auch die IAA möchte in diesem Jahr mehr sein als eine reine Automesse, es werden Fahrräder ausgestellt und es wird über das Thema Verkehrswende diskutiert. Wie steht es um die Mobilität in der Gastgeberstadt München? Die Süddeutsche Zeitung hat Daten zusammentragen, wie die Münchnerinnen und Münchner sich fortbewegen und wie sie in Zukunft ans Ziel gelangen könnten.