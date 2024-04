Von Joachim Mölter

Selbst Jogger und Radlerinnen waren dick eingepackt, als sie an diesem kühlen Montagmorgen am Maximilianeum vorbei kurvten, am Ufer der Isar entlang. Zum Baden war es definitiv zu kalt, 7,6 Grad Wassertemperatur wurden angegeben. Acht Männer und eine Frau hielt das freilich nicht ab, in den Fluss zu stiefeln und dort herumzustochern; fast anderthalb Stunden lang stapften sie in ihren Wathosen durch die Strömung, dabei stand ihnen das Wasser bis zu den Oberschenkeln.