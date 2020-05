Am Pfingstwochenende dürfen die ersten Touristen wieder in Hotels übernachten. Warum das Frühstück in Zeiten von Corona ein großes Problem ist und wie ein Wirtspaar seine eigene Wohnung vermietete, um den Lockdown zu überstehen.

Ein nahezu leeres Hotel, verlassene Zimmerfluchten, ein verwaistes Foyer - so etwas kann schon ein bisschen unheimlich sein. Man denkt da an "Shining", den berühmten Film von Stanley Kubrick, nach dem Horrorthriller von Stephen King, in dem Jack Nicholson als schriftstellernder Psychopath Jack Torrance in einem einsamen Berghotel sein Unwesen treibt. Ganz so finster ist es um die Münchner Hotellerie nicht bestellt, wenn sie nun nach zweieinhalb Monaten an diesem Pfingstwochenende wieder für das breite Publikum öffnen darf. Wobei der Begriff "breites Publikum" ein dehnbarer sein wird, zumindest anfangs: Mehr als eine Handvoll Gäste haben in den wenigsten Häusern für die ersten Tage nach der Wiedereröffnung gebucht.