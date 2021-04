Holger Stromberg bekochte die Nationalelf auf dem Weg zum WM-Titel. Nun hat er mit seinem Geschäftspartner wieder Aufsehen erregendes vor: Ackerbau und Fischzucht im großen Stil - und das in Stadtnähe.

Von Franz Kotteder

Was er jetzt für die deutsche Fußballnationalmannschaft kochen würde, um sie wieder auf Trab zu bringen, kann Holger Stromberg leider auch nicht so genau sagen. Dabei war er zehn Jahre lang Mannschaftskoch der DFB-Elf gewesen, auch in Brasilien, als das deutsche Team Weltmeister wurde. Sein letztes Buch trug den Titel "Essen ändert alles", und mit Krisen und Problemen kennt sich Stromberg inzwischen auch ganz gut aus.