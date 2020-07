Sonntagnachmittag an der Isar, die bunten Etiketten sind voller Kondenstropfen. Ob auf der Flasche neben einer Frau auf einer Parkbank an der Wittelsbacherbrücke oder den drei Flaschen bei den Klamotten der Jugendlichen, die auf der Wiese kicken. Kästenweise steht die braune Limo an den Kiosken längs der Isar bereit.

Die bayerische Antwort auf sommerlichen Durst heißt natürlich von je her Radler oder auch Russe, wie die Mischung aus Weißbier und Zitronenlimo genannt wird. Sie heißt aber vor allem auch Spezi, die fruchtig süße bis pappsüße Vermählung von Cola und Orangenlimonade. Seit ein paar Jahren steigt die Nachfrage wieder, seit ein paar Monaten noch einmal deutlich. Zumindest ist das der Eindruck, wenn man in München durch Parks und über Plätze flaniert.

Die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke verzeichnet deutschlandweit seit 2015 einen gestiegenen Verbrauch von Cola-Mischgetränken, darunter ist auch das Spezi. Wie es nun dazu kommt, dass eine alte Brause wieder begehrt ist, dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Klar ist auf jeden Fall, dass derzeit der zwischenzeitlich etwas ramponierte Ruf des Cola-Mixes als Kindergetränk längst einer breiten, mindestens bayernweiten Zuneigung über sämtliche Generationengrenzen hinweg gewichen ist.

Das Wetter: Die neue Woche beginnt durchwachsen mit etwas Regen, Wolken und Sonne bei Höchsttemperaturen um 20 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

10 000 Motorradfahrer demonstrieren gegen Fahrverbot Obwohl die Behörden eine für diesen Samstag geplante Demonstration untersagt haben, behindern Tausende Biker den Verkehr in München. Ein wichtiger Tunnel musste zeitweise gesperrt werden.

München verbietet Bootfahren auf der Isar Zwischen dem Großhesseloher Wehr und Flaucher bestehe "erhebliche Gefahr für Leib und Leben", warnt die Stadt. Zuvor hatte es mehrere Unfälle gegeben.

"Mutti macht's nicht" Die Initiative "Eltern in der Krise" protestiert gegen Home-Schooling - auch mit Blick auf eine mögliche neue Infektionswelle im Herbst.

Prügelei am Riemer See Die Polizei rückt am Samstagnachmittag mit einem Großaufgebot an, weil etwa 30 Jugendliche aufeinander losgehen.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERSEHEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg