Von 2026 an dürfen keine neuen Ölheizungen in Wohnhäuser eingebaut werden. Zudem gibt es Pläne, dass Anlagen, die ab 1. Januar 2024 neu installiert werden, zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen müssen. Welche Folgen das für Immobilienbesitzer hat - und auf welche Heizungen Experten nun setzen.

Von Catherine Hoffmann

Die Energiewende, so heißt es, ist eine beschlossene Sache. Ab 2026 dürfen keine neuen Ölheizungen in Wohnhäuser eingebaut werden, egal ob Bestand oder Neubau. Außerdem sollen vom 1. Januar 2024 an 65 Prozent der Wärmeerzeugung bei neuen Anlagen aus erneuerbaren Energien kommen. Das kündigte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) in der vergangenen Woche an. Die nötige Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) soll im Sommer im Bundestag beschlossen werden. "Das ist das Aus für die Neuinstallation von reinen Öl- und Gasheizungen", sagt Ralf Suhre, Geschäftsführer der SHK-Innung in München - SHK steht für Sanitär, Heizung, Klima.