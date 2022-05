Energiewende in München

Mit dem umweltfreundlichen Kraftwerk am Standort im Sendling ist nach SWM-Angaben die größte Geothermieanlage Europas entstanden.

Das Münchner Heizkraftwerk Süd ist die größte Anlage dieser Art in Europa - doch noch reicht die dort produzierte Wärme bei weitem nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Ein Besuch.

Von Thomas Anlauf

Die Stadtwerke München (SWM) wollen trotz des massiven Ausbaus der Geothermie vorläufig am Energiemix festhalten. Zu diesem zählen auch gasbetriebene Anlagen und Müllverbrennung. "Die Einsatzzeiten unserer Gasturbinen werden natürlich immer weniger, aber bislang geht es nicht ohne", sagte am Donnerstag Thomas Gilg, Leiter des Heizkraftwerks Süd der SWM. Denn derzeit deckt die Fernwärmegewinnung aus den Münchner Geothermieanlagen lediglich 13 Prozent des städtischen Bedarfs ab - obwohl mit dem umweltfreundlichen Kraftwerk am Standort im Sendling die nach SWM-Angaben größte Geothermieanlage Europas entstanden ist.