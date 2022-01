Der Tatort des von der rechtsextremen Gruppe Ludwig am 7. Januar 1984 verübten Anschlags in der Münchner Schillerstraße. Die Tanzbar, die sich im Keller befand, brannte komplett aus.

Von Martin Bernstein

An einem Haus in der Schillerstraße im Münchner Bahnhof soll künftig eine Gedenktafel an Corinna Tartarotti erinnern, die am 7. Januar 1984 dort bei einem rechtsterroristischen Brandanschlag der "Gruppe Ludwig" getötet wurde. Das haben am Mittwoch die Stadtratsfraktionen von Linken/Die Partei, SPD/Volt und Grünen/Rosa Liste gemeinsam beantragt. Anschlag? Gruppe Ludwig? Corinna Tartarotti? Es gibt nur wenige Münchnerinnen und Münchner, die mit diesen Begriffen auf Anhieb etwas anfangen können. Es ist Münchens vergessener Terroranschlag.