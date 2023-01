Von Sebastian Krass

Die neue Großmarkthalle in Sendling könnte deutlich kleiner ausfallen als bisher geplant - und so auf dem Grundstück Platz machen für Hunderte Wohnungen und ein großes Büroquartier. Das sehen die Eckdaten für das Neubauprojekt auf einem Teil des bisherigen Großmarktareals vor, mit dem die Stadt einen privaten Investor beauftragen will. Sie sind in einer nicht-öffentlichen Stadtratsvorlage für die Vollversammlung am kommenden Mittwoch festgehalten, das Papier aus dem Kommunalreferat liegt der SZ vor.