Von Sebastian Krass

Sie soll nur ein Geschoss haben, aber dafür eine riesige Grundfläche, gut zehn Fußballfelder groß - und sie soll so einfach gebaut werden, dass man sie nach 30 Jahren problemlos wieder abreißen könnte, um Platz für Anderes in Sendling zu machen: So sieht das gänzlich neue Konzept für eine Großmarkthalle in München aus, das der Architekt Markus Allmann im Auftrag der Büschl-Unternehmensgruppe am Dienstagabend in der Stadtgestaltungskommission vorgestellt hat.