Augen und Ohren auf für Robbie Williams: Der britische Popstar gab am Samstag in München vor rund 100 000 Fans sein einziges Konzert in diesem Jahr in Deutschland.

Mehr als 300 000 Fans haben Andreas Gabalier, Helene Fischer und Robbie Williams gefeiert. Die Messe geht davon aus, dass es auch im kommenden Jahr Großveranstaltungen auf dem Gelände in Riem geben wird - trotz aller Kritik, die nun am Veranstalter laut wird.

Von Anna Hoben und Dirk Wagner

Drei Konzerte, insgesamt mehr als 300 000 Besucher und einige Fragen danach: Ein Resümee will die Messe München nach der Reihe mit den Großveranstaltungen der Konzertagentur Leutgeb auf dem Messegelände in Riem noch nicht ziehen. Nach dem letzten Konzert, jenem von Robbie Williams am vergangenen Samstag, werde man "in Ruhe Bilanz ziehen", teilte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage mit. Für Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) waren die Konzerte hingegen "aus der Sicht von Wirtschaft und Tourismus" ein Erfolg. Gespräche mit Branchenspielern zeigten, dass Hotels, Gaststätten und der Einzelhandel Umsatzsteigerungen verbucht hätten.