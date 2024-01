Wie schon bei den vergangenen Warnstreiks der GDL will die Bahn auf allen S-Bahn-Linien mindestens noch einen Stundentakt fahren. Auf der S8 zum Flughafen laufen derzeit allerdings Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr. Dort erneuert die DB noch bis 22. Januar Oberleitungen. Der Flughafen wird daher diesmal nur mit der S1 erreichbar sein. Aktuelle Informationen seien in der App München Navigator oder auf www.s-bahn-muenchen.de/aktuell verfügbar, teilt die DB mit.

Auch im Fernverkehr soll es einen Notfahrplan mit einem stark reduzierten Angebot geben. Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, dennoch könne die Mitfahrt nicht garantiert werden, teilt die DB mit. Im Regionalverkehr soll ein stark reduziertes Angebot gefahren werden. In welchem Umfang dies möglich sein werde, unterscheide sich regional stark. In jedem Fall wird es auch im Regionalverkehr massive Einschränkungen geben.

Das Unternehmen Westbahn teilt indes mit, dass die Züge nach Wien über Rosenheim planmäßig fahren werden.

Die GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, von Mittwochmorgen, 2 Uhr, bis einschließlich Freitagabend, 18 Uhr, deutschlandweit die Arbeit niederzulegen. Damit will die GDL den Zugverkehr in dieser Tarifrunde erstmals mehrere Tage am Stück lahmlegen. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagabend an, gegen den Streik einen Eilantrag beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einzureichen. Sie hält den Streik für "überflüssig" und "rechtlich nicht zulässig".

Die Bahn war der Gewerkschaft am Freitag mit einem neuen Angebot entgegengekommen, das auch die Kernforderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden berücksichtigte. Die GDL nannte das Angebot substanzlos und warf der Bahn vor, den Weihnachtsfrieden nicht genutzt zu haben, um Streiks durch ein verhandlungsfähiges Angebot entgegenzuwirken.