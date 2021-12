Auch wenn es Künstlerinnen und Künstler zurzeit nicht leicht haben, strotzt die Szene im Freistaat nur so vor kreativer Energie. Und wie jedes Jahr werden wieder Förderpreise von Kunstminister Bernd Sibler an Nachwuchskünstler verliehen. Insgesamt gibt es 17 Förderpreise in den Kategorien Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst und Literatur. Wie vielfältig der bayerische Künstlernachwuchs ist, wird beispielsweise mit Blick auf die Musik-Kategorie deutlich: Preisträger sind hier die Jazzsängerin Alma Naidu, der Pianist Amadeus Wiesensee, die Popsängerin Elisabeth Brüchner alias "lilly among clouds" und das Ensemble "der/gelbe/klang". Die Preise werden am 2. Dezember im Akademietheater im Münchner Prinzregententheater ohne Publikum verliehen. Die Veranstaltung wird als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst übertragen.

Preisverleihung Kunstförderpreise 2021: Donnerstag, 2. Dezember, 19 Uhr, Live-Stream unter wk.bayern.de/kunstfoerderpreis2021.