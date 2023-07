In "The Football Aficionado" geht es um die riskante Leidenschaft der Fußball-Influencerin Zahra, da für Frauen der Besuch von Fußballspielen in Iran verboten ist.

Von Josef Grübl

Wäre dieser Film eine Komödie, würde man unweigerlich an den Monty-Python-Klassiker "Das Leben des Brian" denken: "Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist", fragt darin ein Mann die vor ihm stehenden Frauen in Männerklamotten und falschen Bärten - was diese in schwankenden Stimmlagen mehr oder weniger schlecht verneinen. "The Football Aficionado" ist aber keine Komödie, sondern ein Dokumentarfilm aus dem Iran. Darin geht es um die riskante Leidenschaft der Fußball-Influencerin Zahra: Da für Frauen der Besuch von Fußballspielen in Iran verboten ist, verkleiden sich weibliche Fans wie Zahra als Männer, um etwa bei Spielen des FC Persepolis im Azadi-Stadion in Teheran live dabei sein zu können. Das sieht lustig aus, wenn sie ihre aufgeklebten Bärte vor der Kamera abziehen - ist aber auch sehr gefährlich. "Ich hätte sterben können, als ich das Stadion betrat", sagt eine dieser Fußballliebhaberinnen.

Seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 gilt der Frauen-Stadionbann - und das, obwohl es gar kein entsprechendes Gesetz gibt. Zum Start der neuen Saison soll sich das ändern: Erst vor wenigen Tagen hat der Chef des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadsch, bekanntgegeben, dass zumindest einige Stadien im Land "bereit" für den Besuch von Frauen seien. Auf diese Weise bekommt "The Football Aficionado" auch tagesaktuellen Bezug.

Der Film läuft beim Festival "Cinema Iran", das zum achten Mal in München stattfindet: An vier Tagen stehen im Gasteig HP8 fünf Filme auf dem Spielplan, zusätzlich werden Kurzfilme und die Arbeiten junger Videokünstlerinnen gezeigt. Gäste haben sich auch angesagt, so wollen unter anderem der Komponist und Regisseur Amen Feizabadi und die Schauspielerin und Drehbuchautorin Elham Korda am Freitag, 14. Juli, ihren experimentellen Spielfilm "Beyond the Fences of Lalehzar" persönlich vorstellen.

Detailansicht öffnen In dem Spielfilm "I am Forough" geht es um das kurze Leben von Forough Farrokhzad. (Foto: Cinema Iran)

Eröffnet wird das Festival mit dem Spielfilm "I am Forough", darin geht es um das kurze Leben von Forough Farrokhzad. Die Autorin und Filmemacherin gilt als eine der bekanntesten Vertreterinnen der iranischen Moderne, ihre Gedichte werden auch heute noch gelesen. In den Fünfzigerjahren lebte sie nach der Trennung von ihrem Ehemann und Sohn eine Zeit lang in Europa, unter anderem bei ihrem Bruder in München. Für den Filmproduzenten Jahangir Kosari ist "I am Forough" sein spätes Regiedebüt.

Detailansicht öffnen Im Spielfilm "TiTi" geht es um eine in einer Roma-Familie aufgewachsene Frau, die als Leihmutter kinderlosen Ehepaaren zu Nachwuchs verhilft. (Foto: Cinema Iran)

Auch in den anderen Filmen stehen Frauen als Protagonistinnen im Mittelpunkt: Anlässlich der durch den Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini ausgelösten Proteste gegen die autoritäre Regierung in Iran greift das Festival den weltweit bekannt gewordenen Slogan "Frau Leben Freiheit" auf. Im Spielfilm "TiTi" geht es um eine in einer Roma-Familie aufgewachsene Frau, die als Leihmutter kinderlosen Ehepaaren zu Nachwuchs verhilft. Und im Abschlussfilm "Subtraction" steht eine junge Fahrlehrerin im Mittelpunkt, die im dichten Straßenverkehr Teherans ihren Ehemann entdeckt. Oder ist es nur sein Doppelgänger? Der mysteriöse Thriller von Regisseur Mani Haghighi lief bereits auf vielen Festivals, zuletzt beim Filmfest München.

Cinema Iran, Do., 13., bis So., 16. Juli, Gasteig HP8 - Projektor, Hans-Preiβinger-Straße 8