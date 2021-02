Von Thomas Becker

Allzu viele Gewinner gibt es nicht in dieser vermaledeiten Pandemie. Das Fahrrad zählt aber mit Sicherheit dazu, und das ist ja auch gut so. Schon im vergangenen Jahr hat die Branche Verkaufs- und Nutzungszahlen verzeichnet, die selbst die optimistischsten Erwartungen um ein Vielfaches überstiegen haben. Mitte 2020 meldeten nicht wenige Fahrradläden: "Ausverkauft."

‹ › Dass manche Kinderräder mittlerweile aussehen wie in der Wäsche eingegangene Erwachsenen-Mountainbikes, ist kein Zufall. Design und Zusammensetzung der Zweiräder für die Kleinen haben sich in den vergangenen Jahren drastisch geändert. Ein Beispiel hierfür ist das Cyke 16-1 (250 Euro, für Kinder ab vier Jahren oder einer Körpergröße von 1,05 Meter) vom Marktführer Puky. Das sieht nicht nur leicht und modern aus, sondern ist es auch: kindgerechte Geometrien, schön leichte Alu-Komponenten, schicke kurze Schutzbleche, kein störender Schnickschnack. Ein angenehm leichter (7,2 Kilo) wie zuverlässiger Alltags-Flitzer für die kleinen Helden der Straße oder des Bürgersteigs. Von Texte: Thomas Becker Bild: Pressedienst Fahrrad

‹ › Klar, wer aufs Preisschild schaut, muss erst mal schlucken: 5700 Euro? "So viel hat unser Zweitwagen ja nicht gekostet", könnte ein typischer Reflexsatz lauten. Aber genau dieses Zusatz-Auto wollen sich immer weniger Städter leisten. Mit dem Lastenrad Packster 70 von Riese & Müller spart man sich Parkplatzsorgen und Stau-Stress, pedaliert dafür entspannt den Nachwuchs samt Brotzeit-Box, Matschanzug und Kuscheltier in Kita oder Kindergarten, zu Oma und Opa oder samt Schaufel, Bagger und Picknick-Korb zum Lieblingsspielplatz im Nachbar-Stadtviertel. Ein Elektro-Antrieb unterstützt den Sattel-Schlepper, was vor allem beim Anfahren doch sehr angenehm ist. Bild: Pressedienst Fahrrad

‹ › In Prä-E-Bike-Zeiten musste man sich als Radler eher selten Gedanken um das zulässige Gesamtgewicht machen. Das hat sich mit den schweren Elektro-Rädern geändert. Mit den lange Zeit üblichen 120 Kilogramm kann es schnell eng werden: Der deutsche Durchschnittsmann zwischen 40 und 70 Jahren wiegt rund 87 Kilo. Dazu kommen 25 Kilo Radgewicht - da bleibt nicht mehr allzu viel übrig für Zuladung in Form von Kinder- oder Gepäck-Anhänger. Das Pedelec E-Triton Plus (4450 Euro) von Stevens ist eins der sogenannten Plus-Modelle, deren zulässiges Gesamtgewicht bei 180 Kilo liegt. Der alltagsgerechte tiefe Durchstieg erleichtert zudem das Ein- und Aussteigen. Bild: Pressedienst Fahrrad

Diebstahlschutz ist auch bei Kinderrädern ein Thema. Nur: Wie schaffen es die Kleinen, den Schlüssel für das Fahrradschloss nicht zu verschusseln oder ganz zu verlieren? Zahlenschlösser sind da schon besser, funktionieren aber erst bei älteren Kindern. Für die Jüngsten gibt es nun das kompakte Faltschloss "Bordo Lite Mini 6055C/60 Blue Symbols" (50 Euro). Statt Zahlen sind Symbole von Flugzeugen, Raketen, Katzen, Herzen, Sternen oder Schmetterlingen zu sehen, aus deren Kombination der Code entsteht. Fehlt nur noch eine Geschichte als Eselsbrücke, zum Beispiel so: "Du drückst deine Katze ans Herz und fliegst mit der Rakete hoch zu den Sternen!" Bild: Pressedienst Fahrrad

Kein Wunder: Wenn man schon nicht kicken, schwimmen oder ins Fitnessstudio darf, war und ist das Rad bei nun wieder steigenden Temperaturen eine der angesagtesten Alternativen in Sachen Bewegung an der frischen Luft. Auch der Urlaub im eigenen Land fand zu wesentlich größeren Teilen mal wieder auf zwei Rädern statt. Und wer tatsächlich immer noch in irgendein Büro pendeln muss, steigt derzeit lieber aufs Rad als in ein vermeintlich wesentlich ansteckungsträchtigeres öffentliches Verkehrsmittel, zum Leidwesen der Münchner Verkehrsgesellschaft, die durch die Corona-Pandemie ein Defizit in dreistelliger Millionenhöhe eingefahren hat.

Bei Stadtplanern sorgte Corona bisher nur für ein kurzzeitiges Umdenken. Die in Lockdown Nummer eins flott eingerichteten und nur zu gerne genutzten Pop-up-Radwege in den Innenstädten mussten im vergangenen Winter kurzzeitig verschwinden, wurden dann kürzlich an ein paar Stellen wieder angebracht, allerdings nur als Provisorien. Warum eigentlich?

Radfahren boomt, und das nicht nur in deutschen Landen, was wiederum in ein Dilemma mündet: Ausgerechnet jetzt, wo so viele das Rad als Verkehrsmittel neu- oder wiederentdecken, kommt die Branche nicht mit der Produktion hinterher. Wer sich derzeit ein neues Fahrrad kaufen will, kann weder in einen Laden marschieren noch mal eben ein paar Modelle Probe fahren, und auch in vielen Online-Shops heißt es schon jetzt "nicht erhältlich" oder "Lieferzeit: bis zu sechs Monate". Was tun? Frühzeitig in die Recherche einsteigen, jetzt schon beraten lassen, zügig entscheiden, damit das Warten aufs Wunschrad nicht so lange dauert.

Noch ein Tipp: Räder ohne Motor sind gerade einfacher zu haben. Denn der Trend zum E-Bike ist ungebrochen. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland mehr E-Bikes als Diesel-Pkw verkauft, 400 000 Räder jährlich werden geleast, und allein im ersten Halbjahr 2020 wurden mehr als eine Million E-Bikes verkauft. Eins der ebenfalls schwer im Trend liegenden Lastenräder kann man sich ohne Elektro-Antrieb kaum mehr vorstellen. Selbst der legendäre Motorradhersteller Harley-Davidson stellt mittlerweile E-Bikes her, aus Carbon, mit tiefem Durchstieg für geplagte Bandscheiben, ein sogenanntes SUV-Bike. Überhaupt taucht dieser tiefe Einstieg - früher ein klares Indiz für ein Damen-Rad - an ziemlich vielen neuen Räder auf. Warum auch sollte das Auf- und Absteigen vom Rad nicht bequem sein dürfen?

Und für den wohl auch in diesem Sommer wohl wieder angesagten Urlaub vor der Haustür lässt sich mit einem Rad samt Antrieb der Ausflugsradius doch um so einige lohnende Kilometer erweitern. Mitdenken sollte man dabei allerdings, dass die Mitmenschen auf ähnliche Ideen kommen könnten. Denn Frischluftdrang verspüren nicht nur Mountainbiker, sondern auch Jogger, Reiter, Wanderer, Spaziergänger und andere Outdoorer, mit denen man sich den Waldweg, das Flussufer oder die Seerunde teilen muss. Deshalb: Hotspots meiden, antizyklisch ins Grüne fahren und die Brotzeit nicht vergessen!