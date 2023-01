Von Anna Weiß

Fließende Übergänge, mühelose Genrewechsel, die sich natürlich und gleichzeitig überraschend anhören, gehören zu den Spezialitäten der DJ Gabrielle Kwarteng. Dass die gebürtige New Yorkerin von den zahlreichen musikalischen Einflüssen ihrer Heimatstadt inspiriert wurde und seitdem auf einer andauernden Soundsuche durch Stile, Epochen und Länder ist, lässt sich in ihren vielfältigen Setlists nachhören.

Ihr Fokus liegt nach eigenen Angaben auf "Black American genres", zu denen sie etwa House, Disco und Techno zählt. Sie wählt Stücke aus verschiedenen Jahrzehnten, mischt unterschiedliche Soundelemente, mal instrumental, mal mit Gesang - zahlreiche Spielarten der elektronischen Tanzmusik aus verschiedenen Teilen der Welt verschmelzen zu musikalischen Trips, deren Wendungen unerwartet, aber vollkommen notwendig erscheinen. So verliert man sich während des Hörens in House-Rhythmen, bis hämmernde Percussions und zackige Disco-Beats in der Kombination mit Sprechgesang das tranceartige Hörerlebnis aufbrechen, aber nicht zerstören.

Dass das alles so geschmeidig und gekonnt ineinandergreift, liegt am Talent und an der langjährigen Erfahrung Kwartengs. Letztere sammelte sie bereits in New York und während ihrer Studienzeit: als DJ auf Partys und Events sowie als Radiomoderatorin. Seit einiger Zeit lebt die Tochter ghanaischer Eltern in Berlin, Heimat des legendären Berghains. Dort aufzulegen, zählt im Bereich der elektronischen Tanzmusik als die Referenz schlechthin, und Kwarteng spielte einige DJ-Sets im Berghain. Neben Clubs legt sie auch auf Festivals wie dem Glastonbury und dem Melt auf.

Dass sie auch Talent als Autorin hat, zeigte sich in ihrem Gastbeitrag in der amerikanischen Vogue aus dem Jahr 2020, in dem die "Black Lives Matter"-Bewegung wichtige gesellschaftliche Debatten anstieß. "Why I Don't Refer to My Hair as 'Dreadlocks'" heißt ihr lesenswerter Artikel. Am Freitag spielt diese spannende DJ neben anderen Kolleginnen und Kollegen im Harry Klein.

Ritual: Digital with Gabrielle Kwarteng, Fr. 13. Jan., 22 Uhr, Harry Klein, Sonnenstraße 8