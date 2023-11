Von Heiner Effern

Am Anfang des AC/DC-Knallers stand eine etwas kryptische Beschlussvorlage, die in den Münchner Bezirksausschüssen rund um die Theresienwiese besprochen wurde. Ein Mega-Konzert solle dort stattfinden zum Start der Fußball-Europameisterschaft 2024, hieß es darin. Der Künstler: ein Geheimnis. Die Musikbranche hat schließlich ihre eigenen Gesetze, wann und wie sie die Auftritte ihrer Stars verkündet. So wird der Künstler beschrieben: Einer, der "fröhliche, antiaggressive Stimmung erzeugt und neben einer breiten Besucherschaft vornehmlich jüngeres Publikum in der Spanne zwischen 20 und 50 Jahren anzieht". Also eher nicht AC/DC.