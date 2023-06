Vor 120 Jahren begeistert Oskar von Miller mit seiner Idee: München braucht ein großen Technikmuseum. Es soll ein Haus werden, in das "die Leute hereinströmen wie in die Buden auf dem Oktoberfest".

Von Martina Scherf

An der Wende zum 20. Jahrhundert verändern bahnbrechende Erfindungen das Leben der Menschen. Neuheiten wie Telefon, Kühlschrank, Elektroauto, Eisenbahn, U-Bahn, Dieselmotor, Stahlbeton und Röntgengerät werden auf Weltausstellungen bestaunt. Paris und London haben schon eigene Technikmuseen - so etwas möchte der Bauingenieur Oskar von Miller auch in seiner Heimatstadt München haben. Die "Meisterwerke aus Naturwissenschaft und Technik" verdienten ein eigenes Museum, findet er. Vor 120 Jahren - im Frühjahr 1903 - überzeugt er seine Kollegen im Verein Deutscher Ingenieure von der Idee.